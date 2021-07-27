Суд в Литве не принял к рассмотрению иск Шария об объявлении его персоной нон грата, - Фейгин

Блогеру придется покинуть территорию Евросоюза.

Суд в Литве не принял к рассмотрению иск Шария об объявлении его персоной нон грата, - Фейгин
Анатолий Шарий
Фото: Lenta.ru

Блогер Анатолий Шарий не смог обжаловать решение об объявлении его персоной нон грата в Литве. Теперь он будет вынужден покинуть территорию Евросоюза.

Об этом сообщил юрист Марк Фейгин.

"Перед вами решение литовского суда, который отказал в принятии иска Шария ко мне на основании лишения его 10 мая 2021 года статуса беженца в Литве и запрета въезда в Литву сроком на 5 лет", - написал Фейгин в твиттере.

По словам Фейгина, Шарий обжаловал это решение Департамента миграции Литвы, но после отказа ему, он должен покинуть ЕС.

Перед вами решение литовского суда отказавшего в принятии иска Шария ко мне на основании лишения его 10 мая 2021 года статуса беженца в Литве и запрета въезда в Литву сроком на 5 лет. Он обжаловал это решения департамента миграции Литвы, но после отказа ему, он должен покинуть ЕС pic.twitter.com/BHM5PBlwPb

— ФЕЙГИН LIVE (@FeyginMark4) July 27, 2021

Фейгин утверждает, что до конца августа по его заявлению против Шария будет возбуждено уголовное дело в ЕС "за отмывание преступно полученных денег от власти и РФ и приобретение на эти деньги дома в Испании". Юрист заявил, что якобы уже проводится проверка.

В июне в СМИ появилась информация о том, что Литва лишила блогера Анатолия Шария статуса беженца, он подал апелляцию на это решение.

По данным СМИ, 10 мая 2021 года в Литве Шарию аннулировали все документы и объявили его персоной нон грата.

В 2012 году Шарий убеждал литовскую власть, что он преследуется со стороны режима президента Виктора Януковича. По его словам, он проводил расследование об участии государственных учреждений в наркобизнесе, поэтому против него были сфальсифицированы дела.

В 2015 году сообщалось, что Литва рассматривала возможность лишения статуса беженца Шария после публикаций о его прокремлёвской деятельность.

По данным Цензор.НЕТ, блоггер сейчас хочет получить соответствующий статус в Испании, где он живет, и "инсценирует так называемые митинги-протесты" украинских-патриотов "у своего жилья".

Напомним, в феврале этого года Анатолию Шарию было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса. Ряд экспертных исследований установило, что в интервью и выступлениях блогера имеются факты подрывной деятельности против Украины. Следствие считает, что он с 2012 года способствовал неправительственным и государственным структурам РоSSии в проведении информационных операций.

Шария вызвали для участия в допросе в качестве подозреваемого, однако он не появился. СБУ расценило неявку на допрос в качестве укрытия от следствия.

Блоггера пригласили в СБУ на 22 февраля, но он не появился. Адвокат сообщил, что Шарий находится на территории Евросоюза и имеет статус беженца, а его возвращение в Украину пока невозможно.

В СБУ отметили, что расценивают неявки Шария на допрос в качестве укрытия от следствия. После второй неявки Шария объявили в государственный розыск.

1 марта в СБУ сообщили, что направили в Киевскую городскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи и необходимые материалы для организации и проведения следственных действий на территории других стран в уголовном производстве по делу Анатолия Шария.

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