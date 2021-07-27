В СБУ просили Гостаможслужбу рассмотреть вопрос увольнения или отстранения 22 таможенников с санкционного списка СНБО

Письмо было направлено 21 июля.

В Службе безопасности Украины направили письмо в адрес Государственной таможенной службы об увольнении или отстранении 22 таможенников, которые попали в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны.

Письмо, датированное 21 июля, обнародовал "Цензор.нет". Оно подписано Василием Малышом, который до вчерашнего дня был первым заместителем главы Службы безопасности Украины. От 26 июля он уволен указом президента.

"С целью определения вины, характера и тяжести дисциплинарных поступков и проверки информации о возможной причастности должностных лиц государственной таможенной службы Украины к созданию лицами, определенными в вышеупомянутых решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины, потенциальной угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украина, нанесения имущественных потерь и препятствий для устойчивого экономического развития Украины, прошу Вас обеспечить реализацию и принять безотлагательные меры по правовому урегулированию вопросов в соответствии с законодательством Украины связанных с освобождением/отстранением следующих должностных лиц Гостаможслужбы от выполнения служебных обязанностей", - говорится в письме.

Фото: Цензор.нет

3 апреля Гостаможслужба сообщила, что более ста работников Государственной таможенной службы, среди которых 17 - руководители таможен и таможенных постов, отстранены от исполнения своих должностных обязанностей после заседания Совета национальной безопасности и обороны.

В территориальных органах были отстранены: в Одесской таможни - 22 работника, Закарпатской - 23 работника, Киевской - 8 работников, Волынской - 23 работника, Галицкой - 46 работников, Буковинской - 3 работника.

Решение об отстранении СНБО принял одновременно с персональными санкциями против "топ-10 украинского контрабанды".

Однако уже в июне выяснилось, что все 46 работников Галицкой таможни, что были отстранены по решению Совета национальной безопасности и обороны из-за подозрений в коррупции и контрабанде, вернулись на свои должности. Проверка не выявила в их действиях нарушений.