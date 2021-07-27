Временный поверенный в делах США Кристина Квин вернулась в Украину

С 9 июля она находилась в отпуске, а также занималась подготовкой визита Зеленского в США.

Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки Кристина Квин вернулась в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

"Рады снова приветствовать в Украине Временного поверенного в делах США Кристину Квин! Также искренне благодарны заместителю помощника Госсекретаря США Джорджу Кенту, который в течение последних двух недель исполнял обязанности Временного поверенного в делах США ", - говорится в сообщении на странице посольства в фейсбуке.

Как сообщалось, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин 9 июля покинула Киев . Она отбыла на родину в отпуск и готовить визит президента Украины в США . Ее место занял заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

Напомним, 20 июля Киев и Вашингтон согласовали дату визита Владимира Зеленского в США . Американский лидер Джо Байден примет президента Украины в Белом доме 30 августа.

В Вашингтоне ожидают, что этот визит подтвердит тесное сотрудничество между странами в области энергетической безопасности, а также "поддержку усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях".