Литовский политик получил шесть лет за шпионаж в пользу РоSSии

Осужденный - внук одного из руководителей Литовской ССР.

Литовский политик получил шесть лет за шпионаж в пользу РоSSии
Фото: Соцмережі

Шяуляйский окружной суд во вторник, 27 июля, признал виновным и приговорил к шести годам лишения свободы политика Альгирдаса Палецкиса за шпионаж в пользу РоSSии.

Об этом сообщает местное издание LRT.

Бизнесмен Деймантас Бертаускас, который также фигурировал в этом деле, пошел на сотрудничество со следствием и отделался условным сроком.

Генпрокуратура Литвы выяснила, что в период с февраля 2017 года до октября 2018 обвиняемые действовали в составе организованной группы с сотрудником роSSийской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным по делу о событиях 13 января 1991 года в Литве. В тот день при попытке штурма советскими военными телебашни в Вильнюсе и здания телевизионного комитета погибли 14 человек, сотни получили ранения.

Подозреваемые вероятно за денежное вознаграждение собирали информацию, интересующую роSSийскую разведку.

Приговор не является окончательным и может быть обжалован в апелляционном суде.

50-летний Палецкис является внуком коммуниста Юстаса Палецкиса, который был председателем Президиума Верховного Совета Литовской ССР в течение 1940-1967 годов.

Он был депутатом Сейма Литвы в 2004-2007 годах от Социал-демократической партии, из которой его потом исключили. Тогда он создал собственную партию, на базе которой был создан Социалистический народный фронт. Сейчас ее возглавляет другой человек.

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