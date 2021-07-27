Green Grey заявил, что выступление группы исключили из концерта ко Дню Независимости из-за песни на русском

Украинская группа Green Grey заявил, что их выступление исключили из концерта ко Дню Независимости из-за песни на русском языке "Под дождем".

На странице группы в Facebook музыканты сообщили, что в конце мая им поступило предложение из Офиса президента принять участие в большом праздничном концерте на стадионе "Олимпийский", посвященном 30-летию Независимости Украины.

Тема концерта - "30 легендарных групп с легендарными песнями". Green Grey предложили выступить с их хитом "Под дождем". Началась подготовка, обсуждение сценария выступления с режиссерами.

"И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами, и мы уже не вписываемся в концепцию праздника! Как на это реагировать?! За 30 лет независимости мы стали одной из самых титулованных групп в Украине! У нас более сотни различных наград, среди них второй МТV music awards!! Все наши достижения были под флагом Украины и мы всегда гордились этим! Теперь, в связи с "Политической целесообразностью" нас пытаются стереть из истории Украины. Мы 100% украинский продукт! Записывали песни, снимали клипы, давали концерты, платили налоги, растили детей в Украине!! И как бы кому не хотелось, у нас украинские паспорта и мы граждане Украины! Да, мы поем на русском, но стоит ли отдавать (приписывать) все русскоязычное культурное наследие РоSSии?!" - заявляют музыканты.

Напомним, в прошлом году 24 августа на Софийской площади прозвучало 17-минутное попурри "Музыкальная история Независимости", которое состояло из популярных в Украине песен последних трех десятилетий в исполнении известных украинских артистов.

Представители групп "Океан Эльзы" и "Бумбокс" заявили, что не позволяли использовать свои песни на концерте.

Впоследствии в Офисе президента заявили, что законно использовали песни исполнителей, поскольку в "Музыкальной истории Независимости" прозвучали лишь фрагменты произведений.