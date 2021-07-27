Мамедов написал заявление об увольнении из прокуратуры

Заместитель Венедиктовой уходит с должности "по собственному желанию".

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов во вторник, 27 июля, написал заявление об отставке.

"Прошу уволить меня с административной должности заместителя Генерального прокурора и из органов прокуратуры по собственному желанию", - говорится в ней.

Мамедов был заместителем генерального прокурора с 18 октября 2019 года, его назначил на должность предыдущий генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Написал заявление об отставке. Спасибо всем, кто был рядом в эти сложные последние 6 лет и делал невозможные вещи: на правовом фронте противодействовал вооруженной агрессии РФ и поверил в возможность развития ювенальной юстиции и реализовывал этот проект. Продолжение следует... Служу украинскому народу", - прокомментировал Мамедов в твиттере свое решение.

Напомним, в конце июня в Мамедова забрали руководство Департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, в начале июля - Тренинговый центр прокуроров и Департамент ювенальной юстиции. Таким образом, он остался заместителем без полномочий.

На прошлой неделе адвокаты Мамедова сообщили, что на него завели также уголовное дело.

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