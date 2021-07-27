Участники крестного хода УПЦ МП надеются на божью защиту от коронавируса

"Зачем одевать маски? Все ходят с крестом, защита есть".

На крестный ход УПЦ Московского патриархата, по данным Национальной полиции, собрались более 20 тысяч граждан. Как сообщает корреспондент "Суспильного" с Владимирской горки, несмотря на такое скопление людей, почти все верующие находятся без масок.

Она попыталась расспросить участников шествия, как они планируют придерживаться карантинных правил, на что большинство ответили, что их защищает вера.

"Святыня - это прежде всего наше здоровье, наше исцеление души. А если будет здоровая душа - будет здорово и тело", - рассказала одна из женщин.

"Нам правила диктует один Господь Бог, и ни один волос с головы не упадет без воли Божией. У меня вера, я верю. А в искусственные вирусы, то, что делает человек... я не верю", - ответила другая.

Молодой парень из Кировоградской области сказал, что карантинные правила в крестном ходе не действуют. "А зачем их соблюдать? В крестном ходе ты не заболеешь. Зачем одевать маски? Все ходят с крестом, защита есть", - ответил он журналистке.

Его мнение поддержала другая женщина. "Я уже переболела коронавирусом, а во-вторых, нас защищает Господь Бог. Я уверена на 100%, что не один человек, который здесь есть, не заболеет коронавирусом. С нами Бог и вера", - сказала она.

Напомним, что, по оценкам Национальной академии наук, сейчас Украина находится на нижнем плато заболеваемости COVID-19.

Заболеваемость уже растет в терминах недельного сравнения, несмотря на все еще низкий ее уровень. Существует угроза возникновения "взрывных темпов" такого роста - подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением в них штамма дельта.