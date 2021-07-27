Причастные к инциденту с нардепом Брагаром патрульные получили выговоры, - СМИ

Национальная полиция объявила выговор двум патрульным полицейским, которые остановили автомобиль депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Евгения Брагара. Их начальника - командира роты - понизили в должности.

Об этом со ссылкой на информацию Нацполиции сообщают Украинские новости.

"Служебное расследование завершено. Двум патрульным - выговор, командиру роты - понижение, а командиру батальона - замечание", - сказал представитель ведомства.

Дисциплинарное взыскание применено к сотрудникам полиции за то, что они нарушили инструкцию и не включили во время остановки нагрудные камеры (видеорегистраторы). Руководство наказано также за нарушение инструкции.

После выполнения дисциплинарного взыскания они вернутся к исполнению своих непосредственных служебных обязанностей.

Как сообщалось, ранее Нацполиция отстранила от должности полицейских, которые остановили автомобиль Брагара, а также их руководителей на время служебного расследования.

Напомним, Брагар, которого полиция заподозрила в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения, заявил, что патрульные вымогали у него взятку. Народный избранник также опубликовал результаты теста на наркотики, который он сделал по собственной инициативе. По его словам, тест отрицательный.