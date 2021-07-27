И.о. главы АРМА и его заместитель получили подозрение в завладении $400 тысяч

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении исполняющему обязанности главы Нацагентства по возвращению активов (АРМА) и одному из его заместителей.

Они подозреваются в завладении деньгами в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины), сообщается на сайтах Офиса генпрокурора, ГБР и СБУ . Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Их обвиняют в завладении около 400 тыс. долларов, которые были признаны вещественными доказательствами по ряду уголовных производств и находились в управление АРМА. Деньги на основании поддельных судебных решений перевели на банковские счета третьих лиц.

"Вместо хранения в АРМА эти средства незаконно перевели на банковский счет подставного лица. Причем произошло это в результате преступного сговора, в который вступило руководство АРМА и частные адвокаты. Средства вывели на основании заведомо поддельного решения Печерского суда г. Киева ", - говорится в сообщениях.

Дело касается периода ноября-декабря 2020 года. Это значит, что подозреваемым является действующий руководитель АРМА Виталий Сигидин, который выполняет обязанности с декабря 2019 года.

Кроме Сигидина и его заместителя, среди подозреваемых начальник управления ведомства, двое адвокатов и еще одно не указаное лицо.

Руководство АРМА планируют через суд отстранить от занимаемых должностей.

Напомним, что в начале апреля ГБР устроило более 50 одновременных обысков по этому делу.

Адвокат Маси Найем писал, что обыски проводили дома в Сигидина, его заместителя Владимира Павленко, начальника управления менеджмента активов агентства Вахтанга Бочоришвили.