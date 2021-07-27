За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 27,7%, за Порошенко - 13,3%

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 27,7% граждан. Такие данные среди тех, кто определился с кандидатом и пошел бы на выборы, приводит социологическая группа "Рейтинг".

13,3% поддержали бы лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко, 11,4% - Юлию Тимошенко ("Батькивщина"), 10,1% - Юрия Бойко (ОПЗЖ), 7,8% - Игоря Смешко, 6,1% - Владимира Гройсмана, 6,0% - Евгения Мураева, 4,1% - спикера парламента Дмитрия Разумкова. Поддержка других кандидатов ниже 3%.

"Парламентский рейтинг возглавляет партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 24,1% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию «Европейская солидарность» - 14,3%, «Батькивщину»- 12,8%, «Оппозиционную платформу - За жизнь» - 12,4%. Рейтинг других политических сил значительно ниже. Так, партию «Украинская стратегия Гройсмана» поддерживают 5,0%, Радикальную партию и партию Мураева «Наши» по 4,8%, «УДАР Виталия Кличко» - 4,3%, партию «Сила и честь» - 4,1%, партию «Свобода» - 3,4%. Рейтинг других политических сил - менее 3%", - говорится в исследовании.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2 500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 23-25 июля 2021 года.

Согласно опросу "Рейтинга" конца июня-начала июля, Зеленский получил бы 29,1% голосов в первом туре, Порошенко - 13,4%.