Германия примет на лечение раненых на Донбассе украинских военных

Они полетят в госпиталя в Берлине, Кобленце, Ульме и Гамбурге.

Германия примет на лечение группу украинских военнослужащих, получивших ранения на Донбассе.

Об этом сообщает посольство Германии в Twitter .

"Сегодня - великий день, ведь самолет вооруженных сил будет перевозить раненых украинских военнослужащих в Германию. Там они пройдут лечение в госпиталях Бундесвера в Берлине, Кобленце, Ульме и Гамбурге", - говорится в сообщении.

В последние дни команда немецких и украинских врачей провела собеседования с пациентами и разработала возможные курсы лечения. Сейчас посольство предоставляет им организационную и административную поддержку.

"Самолет AirbusA310 относится к «работяг» ВВС. В версии «MedEvac» транспортный самолет является важным звеном в ряде спасательных мероприятий вооруженных сил Германии для транспортировки пострадавших на большие расстояния. Интенсивная медицинская помощь по самым современным стандартам может осуществляться высоко в небе. Кроме шести пациентов интенсивной терапии еще можно транспортировать 38 пациентов в лежачем положении. Оборудование включает также аппараты ИВЛ для интенсивной терапии, портативные аппараты УЗИ и дефибрилляторы", - отметили в посольстве.

Фото: #twitter#.com/GermanyinUA

Напомним, в октябре прошлого года 13 раненых на Донбассе военнослужащих вылетели в Германию на лечение.