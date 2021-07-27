Конкурсная комиссия выбирала директора Одесской оперы и балета с единой кандидатуры

Конкурсная комиссия единогласно поддержала кандидатуру Надежды Бабич на должность художественного руководителя (гендиректора) Одесского национального театра оперы и балета. Она была единственным кандидатом на отборе, пишет "Суспильное".

Надежда Бабич занимала должности худрука этого театра с 2010 года. Минкульт допустил к участию в конкурсе только ее, ведь другой претендент, бывший главный режиссер одесской оперы Евгений Лавренчук, отказался от участия "в коррумпированных схемах и непрозрачных конкурсах».

"Суспильное отмечает", что СМИ на заседание конкурсной комиссии не допустили, сославшись на карантин.

"Хотя в соответствии со статьей 21-5 Закона Украины "О культуре" представители средств массовой информации и общественности имеют право присутствовать на заседаниях конкурсной комиссии при проведении собеседования с кандидатами, во время которой публично представляются предложенные проекты программ развития учреждения культуры на один и пять лет", - отметили в СМИ .

Лавренчук, говоря об отзыве своей кандидатуры, заявил, что членов конкурсной комиссии от трудового коллектива театра якобы выбирали непрозрачным путем.

"Все процедурные нарушения, которые можно было допустить, были допущены. Полное нарушение протокола. Ведущий собрания был назначен дирекцией и не был избран путем голосования на данном собрании. Он был пристрастен, потому что фактически является заместителем и правой рукой действующей директора Надежды Бабич. Вместо того, чтобы ведущему дать возможность трудовому коллективу выдвинуть трех представителей в конкурсную комиссию, он односторонне сообщил коллективу, которые три фамилии уже принято решение выдвинуть. И дальше было голосование, несмотря на то, что кто-то хотел выдвинуть других независимых и уважаемых кандидатов", - заверил человек.

Лавренчук говорил, что согласился бы участвовать в конкурсе, если бы эти три члена конкурсной комиссии были отстранены.

В марте, задолго до конкурса, Лавренчук заявил, что на него совершили нападение якобы из-за намерения возглавить театр. Он сказал, что в октябре 2020 года ему угрожали по телефону и предлагали уйти из театра. После этого режиссер заявил, что на него якобы напали и избили.