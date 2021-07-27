Бывший военный прокурор получил 7 лет тюрьмы за присвоение изъятых при обыске денег

С апреля по октябрь 2015 года он завладел вещественными доказательствами на сумму $38,8 тыс. и 60,5 тыс. грн.

?Бывший военный прокурор получил 7 лет тюрьмы за присвоение изъятых при обыске денег
Архівне фото
Фото: Цензор

Экс-сотрудник военной прокуратуры Дарницкого гарнизона приговорен к 7 годам тюрьмы за завладение деньгами, которые были изъяты в качестве вещественных доказательств.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что бывшего прокурора признали виновным в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Дарницкий райсуд Киева назначил ему наказание - 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года и с конфискацией всего принадлежащего на праве собственности имущества.

Прокуроры доказали, что обвиняемый, осуществляя процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по подозрению командира одной из воинских частей, с апреля по октябрь 2015 года завладел вещественными доказательствами - денежными средствами в сумме 38,8 тыс. долларов США и 60,5 тыс. грн , изъятыми при обыске, и распорядился ими по своему усмотрению.

В прошлом году двое полицейских присвоили и продали металлические трубы весом 19 тонн, которые были вещественными доказательствами.

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