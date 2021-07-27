Кравчук после операции на сердце остается в реанимации

Состояние здоровья первого президента не улучшилось после операции на сердце.

Первый президент Украины, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук после перенесенной операции на сердце почти месяц находится в реанимации.

Об этом "Громадскому" сообщила пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева.

По ее словам, состояние здоровья первого президента не улучшилось после операции.

"Очень медленная динамика улучшения", - отметила она.

Напомним, об ухудшении состояния здоровья Кравчука в конце июня сообщило “Суспильне”. Перед этим он пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю 25 годовщины Дня Конституции "по состоянию здоровья".

Позже пресс-секретарь первого президента Оксана Сибирцева уточнила, что Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.