Белорусский журналист Ильяш заявил, что его предупреждали о возможном аресте

По словам журналиста, он пренебрег этим сообщением, списав его на личное мнение одного из своих читателей.

Журналист "Белсата" Игорь Ильяш, который также сотрудничал с LB.ua, за два дня до своего задержания получил сообщение с предупреждением об атаке силовиков на сотрудников "Белсата" и Радио Свобода.

Об этом он рассказал в интервью “Настоящему времени”.

"За два дня непосредственно до моего задержания 16 июля мне поступил прямой сигнал, придут за мной. На мой номер в телеграм-канале пришло сообщение со скрытого номера, где был примерно следующий текст: "Режим готовится окончательно решить вопрос с независимой прессой. Не оставайся дома, не используй мобильный телефон. Этот удар будет направлен в первую очередь на журналистов Радио Свобода и "Белсата", - сказал Ильяш.

По словам журналиста, он пренебрег этим сообщением, списав его на личное мнение одного из своих читателей. Однако после того, как выяснилось, что удар действительно пришелся на журналистов "Белсата" и Радио Свобода, для него стало очевидным, что за утечкой стоит представитель спецслужб.

"Для меня это положительный и вдохновляющий сигнал. Это означает, что система спецслужб не монолитна, что эта система "протекает" и там есть люди, которые далеко не полностью уверены в том, что Лукашенко выбрал правильную линию поведения, сделав ставку на тотальный политический террор", - подчеркнул журналист.

Ильяш также отметил, что его жена с ноября 2020 года находится в заключении. До ее освобождения покидать страну он не намерен.

"Для меня невозможно, для меня это неприемлемо - уехать из страны, пока моя жена находится за решеткой", - пояснил журналист.

Напомним, сегодня в Беларуси после 10-дневного ареста выпустили журналистов "Радио Свобода" Инессу Студинскую и Олега Груздиловича, а также Игоря Ильяша из "Белсата". Последнему инкриминируют ч.1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси - организацию или подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

Ильяша задержали после массовых обысков у журналистов 16 июля.