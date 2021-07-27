Контрразведка заблокировала вывоз из Украины деталей зенитно-ракетных комплексов

Правоохранители поймали одного из участников группы, когда тот перевозил 6 военных приборов в столицу.

Фото: https://ssu.gov.ua/

Контрразведчики СБУ предотвратили возможный незаконный вывоз за границу деталей зенитно-ракетных комплексов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

По данным следствия, незаконную схему организовал бывший сотрудник одного из украинских оборонных заводов. К сделке он привлек нескольких знакомых из Киевской и Житомирской областей.

"Сообщники наладили механизм незаконного присвоения военного имущества, в том числе комплектующих к зенитно-ракетных комплексов малого и дальнего радиуса действия, а также конструкторской документации к этим видам вооружения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители разоблачили одного из участников группы, когда тот перевозил 6 военных приборов в столицу. По месту жительства и временного пребывания злоумышленников проведены обыски. В ходе них были обнаружены документы и комплектующие части к зенитно-ракетному вооружению. Изъятые предметы направлены на экспертизу.

Фото: https://ssu.gov.ua/

Фото: https://ssu.gov.ua/

Фото: https://ssu.gov.ua/

По этим фактам открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю), ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых и других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением).

Продолжается досудебное расследование.