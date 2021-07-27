Контрразведка заблокировала вывоз из Украины деталей зенитно-ракетных комплексов

Правоохранители поймали одного из участников группы, когда тот перевозил 6 военных приборов в столицу.

Фото: https://ssu.gov.ua/

Контрразведчики СБУ предотвратили возможный незаконный вывоз за границу деталей зенитно-ракетных комплексов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, незаконную схему организовал бывший сотрудник одного из украинских оборонных заводов. К сделке он привлек нескольких знакомых из Киевской и Житомирской областей.

"Сообщники наладили механизм незаконного присвоения военного имущества, в том числе комплектующих к зенитно-ракетных комплексов малого и дальнего радиуса действия, а также конструкторской документации к этим видам вооружения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители разоблачили одного из участников группы, когда тот перевозил 6 военных приборов в столицу. По месту жительства и временного пребывания злоумышленников проведены обыски. В ходе них были обнаружены документы и комплектующие части к зенитно-ракетному вооружению. Изъятые предметы направлены на экспертизу.

Фото: https://ssu.gov.ua/

Фото: https://ssu.gov.ua/

Фото: https://ssu.gov.ua/

По этим фактам открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю), ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых и других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением).

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, накануне Служба безопасности Украины в Ивано-Франковской области ликвидировала мощную ботоферму, которая выполняла задачи заказчиков из РФ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Тунисе вспыхнули антиправительственные протестыВ Тунисе вспыхнули антиправительственные протесты
ГБР передало в суд обвинение против фигурантки дела ТатьковаГБР передало в суд обвинение против фигурантки дела Татькова
Конгрессмены призвали Байдена изменить дату визита Зеленского в Белый домКонгрессмены призвали Байдена изменить дату визита Зеленского в Белый дом
Обвиняемого в убийстве "Сармата" Матюшина приговорили к 11 годам, других - оправдалиОбвиняемого в убийстве "Сармата" Матюшина приговорили к 11 годам, других - оправдали
Турция объявила о возможном закрытии границТурция объявила о возможном закрытии границ
Блок рекламы


Похожие новости
Временный поверенный в делах США назвал окончание войны против Украины "обязанностью РоSSии"Временный поверенный в делах США назвал окончание войны против Украины "обязанностью РоSSии"
Фотокорреспонденту Виктору Гурняку посмертно присвоят звание Героя УкраиныФотокорреспонденту Виктору Гурняку посмертно присвоят звание Героя Украины
Президент ввел в действие решение СНБО об углублении интеграции Украины в НАТОПрезидент ввел в действие решение СНБО об углублении интеграции Украины в НАТО
Генпрокурор Молдовы заявил о завершении расследования дела экс-судьи Чауса и причастности госорганов УкраиныГенпрокурор Молдовы заявил о завершении расследования дела экс-судьи Чауса и причастности госорганов Украины
В Чехии гражданина Беларуси приговорили к 21 году за участие в войне против УкраиныВ Чехии гражданина Беларуси приговорили к 21 году за участие в войне против Украины
В НАН Украины проводят опрос о переходе на латинский алфавитВ НАН Украины проводят опрос о переходе на латинский алфавит
InformNapalm установила данные 17 роSSийских военных, воевавших против Украины на ДонбассеInformNapalm установила данные 17 роSSийских военных, воевавших против Украины на Донбассе
Минкультуры присвоит зданию "Цветы Украины" особый статус сразу после решения КГГА, - ТкаченкоМинкультуры присвоит зданию "Цветы Украины" особый статус сразу после решения КГГА, - Ткаченко
СБУ заблокировала агентурную сеть ФСБ РФ с информаторами в правоохранительных органах и чиновникамиСБУ заблокировала агентурную сеть ФСБ РФ с информаторами в правоохранительных органах и чиновниками
Зеленский подписал закон "О коренных народах Украины"Зеленский подписал закон "О коренных народах Украины"
Последние новости
Подгружаем последние новости