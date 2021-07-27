Суд заочно отправил экс-нардепа Жеваго под арест
Жеваго исчез 24 сентября 2019 года в Киеве.
Суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего народного депутата Верховной Рады Константина Жеваго.
Об этом сообщает “Укринформ”.
"Мера пресечения: содержание под стражей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Жеваго исчез 24 сентября 2019 года в Киеве. Экс-нардепа обвиняют по ч.5 ст.191 (организация растраты чужого имущества по предварительному сговору), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) УК.
Напомним, в 2015 году бизнесмен Константин Жеваго, который на тот момент был владельцем банка "Финансы и Кредит", поручился перед Нацбанком по ряду кредитных договоров. Выполнять договоры поручительства он не стал, и в декабре 2015 года НБУ пошел в суд.
Судебное разбирательство затянулось на несколько лет.
Жеваго с октября 2019 года находится в розыске.
Он был депутатом шести созывов украинского парламента, начиная с 1998 года. В 2019 он проиграл выборы на своем округе проектному менеджеру "ProZorro.Продажи" Алексею Мовчану. Жеваго - один из самых богатых людей Украины. По оценкам Forbes, его состояние составляет около 2,4 млрд долларов.
На прошлой неделе Константина Жеваго Интерпол объявил в международный розыск.