Суд заочно отправил экс-нардепа Жеваго под арест

Жеваго исчез 24 сентября 2019 года в Киеве.

Суд заочно отправил экс-нардепа Жеваго под арест
Фото: focus.ua

Суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего народного депутата Верховной Рады Константина Жеваго.

Об этом сообщает “Укринформ”.

"Мера пресечения: содержание под стражей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Жеваго исчез 24 сентября 2019 года в Киеве. Экс-нардепа обвиняют по ч.5 ст.191 (организация растраты чужого имущества по предварительному сговору), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) УК.

Напомним, в 2015 году бизнесмен Константин Жеваго, который на тот момент был владельцем банка "Финансы и Кредит", поручился перед Нацбанком по ряду кредитных договоров. Выполнять договоры поручительства он не стал, и в декабре 2015 года НБУ пошел в суд.

Судебное разбирательство затянулось на несколько лет.

Жеваго с октября 2019 года находится в розыске.

Он был депутатом шести созывов украинского парламента, начиная с 1998 года. В 2019 он проиграл выборы на своем округе проектному менеджеру "ProZorro.Продажи" Алексею Мовчану. Жеваго - один из самых богатых людей Украины. По оценкам Forbes, его состояние составляет около 2,4 млрд долларов.

На прошлой неделе Константина Жеваго Интерпол объявил в международный розыск.

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