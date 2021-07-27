В Одессе нашли повешенным заместителя главы патрульной полиции Измаила

В Одесском парке нашли мертвым заместителя начальника отдела патрульной полиции города Измаил Ивана Митькина.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

"Недавно в социальных сетях и СМИ появилась информация о возможных неправомерных действиях в.и.о. заместителя начальника отдела организации несения службы в городе Измаил управления патрульной полиции в Одесской области. Относительно этих событий было начато служебное расследование. Осуществлялись розыскные мероприятия для установления местонахождения полицейского", - говорится в сообщении.

Тело мужчины нашли на территории дендропарка Победы в городе Одесса. Предварительная квалификация произошедшего - самоубийство. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее местное издание "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что старший лейтенант полиции умер от механической асфиксии. Когда его нашли, он сидел под деревом с петлей на шее, закрепленной на ветке.

Митькин исчез утром 24 июля. По данным СМИ , незадолго до исчезновения он привез жену домой к матери, которая живет в Одессе, после чего сказал, что должен уйти по делам. С тех пор о его местонахождении ничего не было известно. Также сообщалось, что Митькин ранее занял у своих сослуживцев около 300 тыс. долларов и якобы не спешил возвращать им деньги.

Иван Митькин служил в отделе организации несения службы управления патрульной полиции Одесской области в Измаиле с декабря 2019 года. Был женат, воспитывал двух сыновей, один из которых родился несколько месяцев назад.

Напомним, ранее в Одесской области мужчина подорвался на гранате, потому что от него ушла возлюбленная.