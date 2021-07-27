Советницу ректора столичного вуза поймали на "торговле" дипломами

Служба безопасности Украины заблокировала коррупционную схему в одном из частных высших учебных заведений - советник ректора за взятки "гарантировала" получение дипломов об окончании вуза без фактического обучения и сдачи экзаменов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Должностное лицо задержали в Киеве во время получения очередной части неправомерной выгоды. По данным следствия, за взятки она обещала отчисленным студентам содействие в восстановлении и получении выпускных дипломов вне установленных требований учебной программы.

Стоимость "услуг" стартовала от 1,5 тыс. долларов.

Фото: ssu.gov.ua

Задержанной сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к организации противоправной деятельности.

Напомним, профессор Ровенской медакадемии требовал за вступление 33 тыс. грн взятки.