Советницу ректора столичного вуза поймали на "торговле" дипломами

Стоимость "услуг" стартовала от 1,5 тыс. долларов.

Советницу ректора столичного вуза поймали на "торговле" дипломами
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала коррупционную схему в одном из частных высших учебных заведений - советник ректора за взятки "гарантировала" получение дипломов об окончании вуза без фактического обучения и сдачи экзаменов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Должностное лицо задержали в Киеве во время получения очередной части неправомерной выгоды. По данным следствия, за взятки она обещала отчисленным студентам содействие в восстановлении и получении выпускных дипломов вне установленных требований учебной программы.

Стоимость "услуг" стартовала от 1,5 тыс. долларов.

Фото: ssu.gov.ua

Задержанной сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к организации противоправной деятельности.

Напомним, профессор Ровенской медакадемии требовал за вступление 33 тыс. грн взятки.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Тунисе вспыхнули антиправительственные протестыВ Тунисе вспыхнули антиправительственные протесты
ГБР передало в суд обвинение против фигурантки дела ТатьковаГБР передало в суд обвинение против фигурантки дела Татькова
Конгрессмены призвали Байдена изменить дату визита Зеленского в Белый домКонгрессмены призвали Байдена изменить дату визита Зеленского в Белый дом
Обвиняемого в убийстве "Сармата" Матюшина приговорили к 11 годам, других - оправдалиОбвиняемого в убийстве "Сармата" Матюшина приговорили к 11 годам, других - оправдали
Турция объявила о возможном закрытии границТурция объявила о возможном закрытии границ
Блок рекламы


Похожие новости
Заместителя главы Харьковского облсовета поймали при получении миллионной взяткиЗаместителя главы Харьковского облсовета поймали при получении миллионной взятки
Сформирован новый состав комиссии на выборах гендиректора "Мыстецкого арсенала"Сформирован новый состав комиссии на выборах гендиректора "Мыстецкого арсенала"
Культурное сообщество призывает провести новый конкурс на должность директора Мыстецкого Арсенала следуя принципам прозрачностиКультурное сообщество призывает провести новый конкурс на должность директора Мыстецкого Арсенала следуя принципам прозрачности
Данилюк подал документы на конкурс на директора БЭБДанилюк подал документы на конкурс на директора БЭБ
Объявлен повторный конкурс на должность директора Мыстецкого арсенала в КиевеОбъявлен повторный конкурс на должность директора Мыстецкого арсенала в Киеве
В Одесской области избили мать заместителя исполнительного директора от Украины в МВФВ Одесской области избили мать заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ
"Слугу народа" Брагаря поймали на управлении авто под наркотиками"Слугу народа" Брагаря поймали на управлении авто под наркотиками
В Киеве будут судить экс-директора "Муниципальной охраны"В Киеве будут судить экс-директора "Муниципальной охраны"
Fozzy Group уволила маркетинг-директора Баранского после скандала в соцсетяхFozzy Group уволила маркетинг-директора Баранского после скандала в соцсетях
В Израиле назначили нового гендиректора МОЗВ Израиле назначили нового гендиректора МОЗ
Последние новости
Подгружаем последние новости