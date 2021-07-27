Украина подписала с Турцией рамочное соглашение о строительстве двух корветов, - СМИ

На финансирование проекта в 2021 году предусмотрели 3,8 млрд грн.

Украина подписала рамочное соглашение с Турцией на строительство двух корветов класса Ada для нужд ВМС ВС Украины.

Об этом сообщает Милитарный портал.

Контракт на строительство неназванного количества корветов Министерство обороны Украины заключило с турецкими компаниями в декабре 2020 года. На финансирование проекта в 2021 году предусмотрели 3,8 млрд грн.

Генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Аман 24 июля в эфире телеканала "ДОМ" заявил, что в настоящее время между странами подписано рамочное соглашение, ведутся подготовительные работы для того, чтобы начать строительство.

Озвученная ним информация о подготовке строительства противоречит озвученной президентом Украины Владимиром Зеленским на торжествах ко дню ВМС ВС Украины 4 июля 2021-го, что для национального флота уже заложили корпус корвета.

Напомним, турецкая военная компания Bayrak Makina объявила о намерении использовать украинские двигатели на всей продукции компании. Сейчас они применяются на беспилотниках нового поколения Аk?nc?.