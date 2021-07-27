Экс-нардепа Семенченко снова взяли под стражу

Бывшего народного депутата Семена Семенченко снова взяли под стражу. До этого он находился в СИЗО четыре месяца, после чего суд изменил меру пресечения на домашний арест.

О взятии под стражу сообщили на странице Семенченко в Facebook.

Решение о более жесткой мере пресечения принял судья Соломенского суда Вишняк.

"14 июля суд изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Семенченко должен был прибывать по требованию к следователю, не выходить из дома без разрешения, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать паспорта для выезда за границу, носить электронное средство контроля. Ни одна из условий не была затронута. Но этого оказалось мало для суда", - написали в соцсети.

Семенченко считает, что до его ареста якобы причастны "ФСБ и КГБ Беларуси". Адвокаты подозреваемого будут подавать апелляцию.

Напомним, что бывший народный депутат Семен Семенченко был арестован 26 марта из-за создания "частной армии".

По версии СБУ , Семенченко и так называемый тайный агент НАБУ Евгений Шевченко в 2018 году организовали общественную организацию с охранных услуг. СБУ считает, что она фактически стала частной военной компанией, деятельность которых на территории Украины запрещена, и поэтому считается незаконными вооруженными формированиями.

Семенченко забросали ч.2 ст.28 ч.2 ст.260 (создание незаконного вооруженного формирования), ч.3 ст.260 (руководство незаконным вооруженным формированием), ч.3 ст.27 ч.2 ст.258 (организация теракта) Уголовного кодекса.

В начале июля стало известно, что Семенченко выдвинули новую подозрение по ч.3 ст.27 и ч.2 ст. 28 и ч.1 ст.263 (приобретение и хранение оружия) Уголовного кодекса Украины.