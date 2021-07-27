Оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

С начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск. В результате семеро военных получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи населенного пункта Водяное, что у Донецка, противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов. У Авдеевки роSSийские оккупанты обстреляли наши позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Причепиловки вооруженные формирования РФ обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.

В направлении села Галициновка враг применил артиллерию калибра 122-мм. Неподалеку Опытного оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра. У Старогнатовки роSSийские наемники обстреляли наши позиции из артиллерии калибра 122-мм и минометов 120-го и 82-го калибра.

В районе населенного пункта Южное враг вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Водяного, что на Приазовье, роSSийские оккупанты обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, в Донецкой и Луганской областях зафиксированы пролеты двух враждебных беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В штабе уточнили, что вследствие вражеских обстрелов четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, одного - средней тяжести, пятерых - удовлетворительное. На обстрелы роSSийско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.

Напомним, за прошедшие сутки, 25 июля, в районе проведения операции Объединенных сил роSSийские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня.