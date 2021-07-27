Дела Майдана: суд освободил организатора "титушок" Крысина от ответственности по трем статьям

По делу осталось обвинение по ст. 127 (пытки с целью принудить потерпевшего или другое лицо совершать действия, противоречащие их воле).

Дарницкий районный суд Киева освободил Юрия Крысина от уголовной ответственности по трем статьям по делу о похищении и пытках активистов Майдана.

Об этом сообщает Watchers из зала суда.

Адвокат Татьяна Гнатюк подала ходатайство об освобождении Крысина от ответственности за то, что сроки давности по нескольким статьям обвинения закончились. Речь идет об обвинении по ст. 296 (хулиганство совершенное группой лиц), ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий, демонстраций) и ст. 146 (незаконное лишение свободы, похищение человека совершенное из корыстных побуждений в отношении двух или более лиц) Уголовного кодекса.

Зато прокурор Юлия Малашич отметила, что защитники Крысина делали все возможное, чтобы затянуть рассмотрение дела.

"Все поведение защиты, а именно затягивание - дало свой результат. После 5 месяцев неявок адвокатов судебное разбирательство началось с опозданием. Сроки давности по трем статьям действительно прошли", - сказала она.

В конце концов, судья Елена Просалова удовлетворила ходатайство защиты Крысина. Следовательно, суд освободил его от уголовной ответственности по вышеуказанным статьям.

Теперь по делу против Крысина только обвинение по ст. 127 (пытки с целью принудить потерпевшего или другое лицо совершать действия, противоречащие их воле).

Во время слушания сегодня представитель потерпевших Павел Дикань приобщил дополнительные материалы. Он обратил внимание на дело по обвинению Александра Серова. Оно касается эпизода с похищением Владислава Иваненко. По версии следствия, Серов охранял похищенного потерпевшего Иваненко в палаточном лагере у метро "Бориспольская". За это он получил 800 грн.

Похищение Иваненко произошло в ночь на 21 января 2014 года. Тогда потерпевшего перепутали с другими активистом Майдана, похитили и пытали.

Защитница Крысина просила приобщить к материалам копию приговора Сергею Чемесу. Именно Чемес во времена Майдана был сообщником Крысина. Впоследствии, после передачи обвинительного акта в суд, Чемес признал вину и пошел на сделку со следствием.

Следующего заседания - 29 июля в 10:30 - суд перейдет к дебатам по делу.

Напомним, ранее суд признал Крысина виновным в хулиганстве, нанесении телесных повреждений, в результате чего в дальнейшем погиб журналист Вячеслав Веремий. Крысина сначала приговорили к 4 годам условно. В июне 2018 года Апелляционный суд отменил это решение и назначил реальный срок заключения - 5 лет. Он отбывает наказание в Торецкой колонии Донецкой области.

19 июля этого года сообщалось, что Крысина также будут судить за терроризирование заключенных в колонии.