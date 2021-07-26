Для учеников 1-4 классов изменят систему оценивания: вместо баллов будут буквы

Рекомендации МОН вводят понятие вербальной и уровневой оценки.

Для учеников 1-4 классов изменят систему оценивания: вместо баллов будут буквы
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Фото: надано Лесею

Министерство образования и науки утвердило методические рекомендации по оценке результатов обучения учеников 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

Соответствующий приказ и текст рекомендаций опубликован на сайте МОН.

Одним из ключевых изменений является подход к выражению оценки. На замену обобщенной бальной оценке предложено использовать вербальную, "которая кроме оценочного суждения о достижении может еще называть и уровень результата обучения».

Так, рекомендации вводят понятие вербальной оценки (оценочное суждение) и уровневой оценки (оценочное суждение с указанием уровня результата). Вербальную и уровневую оценку можно выражать как устно, так и письменно. Уровень результата обучения рекомендуется определять с учетом динамики его достижения и обозначать буквами - "начальный" (П), "средний" (С), "достаточный" (Д), "высокий" (В).

"Результаты оценки личностных достижений учащихся в 1-4 классах рекомендуется выражать вербальной оценкой, объективных результатов обучения в 1-2 классах - вербальной оценкой, в 3-4 классах - или вербальной или уровневой оценкой по выбору заведения", - отметили в МОЗ.

В рекомендациях отмечается, что оценка является конфиденциальной информацией, доступной только для учеников и их родителей.

Объектом итогового оценивания есть результаты обучения учащихся в год. Во время такой оценки рекомендуется сопоставлять учебные достижения учащихся с ожидаемыми результатами обучения, определенными в образовательных программах учреждений с учетом ориентировочной рамки оценивания.

"Основой для итогового оценивания могут быть результаты выполнения тематических диагностировочных работ, записи оценочных суждений о результатах обучения, зафиксированные на носителях обратной связи с родителями, наблюдение учителя в процессе формирующего оценивания. Итоговую оценку за год рекомендуется определять с учетом динамики достижения того или иного результата обучения", - пояснили в министерстве.

Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам содействия развитию системы общего среднего образования.

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