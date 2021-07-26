Мэр Кропивницкого предлагает развернуть мобильные пункты вакцинации в автобусах и троллейбусах

"Нам необходимо подумать о развертывании кроме существующих, еще и дополнительных пунктов вакцинации".

Мэр города Кропивницкий Андрей Райкович предложил развернуть мобильные пункты вакцинации от коронавируса в автобусах и троллейбусах.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Райкович подчеркнул, что сейчас необходимо активизировать процесс массовой вакцинации населения.

"Нам необходимо значительно ускорить процесс массовой вакцинации. Я хочу, чтобы меня услышало и поняло общество, чтобы поддержали СМИ : от следующей, значительно более жесткой волны коронавируса, нас может спасти только вакцинация и системный карантинный порядок. Также я просил бы профессионально консультировать кропивничан по всем видов вакцин", - сказал он во время совещания.

Мэр отметил, что управление здравоохранения получило первоочередную задачу - сформировать дополнительные бригады, которые будут осуществлять вакцинацию населения и требовать для города новых партий вакцин.

"Рядом с нами уже новые штаммы, косят молодежь. Нам необходимо подумать о развертывании в существующих, еще и дополнительных пунктов вакцинации. Мы можем организовать мобильные пункты в наших автобусах или троллейбусах и пустить их на окраинные микрорайоны - Лелековку, Арнаутово или Завадовку. Можно обработать дополнительно этот транспорт дезинфекторами, Wi-Fi там есть, то есть интернет - связь организовать возможно", - предложил Райкович.

Он отметил, что на вакцинацию необходимо активно приглашать дворников, работников ЖЭО, кондукторов общественного транспорта, водителей маршруток, работающих в городе. Медики, педагоги, соцработники должны быть привитыми обязательно, ведь находятся в зоне риска.

"Предприятия, сфера услуг, кафе, рестораны, все максимально должны быть вовлечены в процесс вакцинации. Все, у кого работа, связанная с общением с людьми, кому не противопоказана по состоянию здоровья вакцинация, должны быть привиты! Это тот случай, когда качество и безопасность зависят от количества вакцинированных", - отметил глава города.

Напомним, в воскресенье, 25 июля, в Украине 49 057 человек было вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 39150 человек полностью иммунизированы - 9907 человек.

Украинское правительство рассматривает возможность ослабления карантина для вакцинированных.