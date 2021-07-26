Пограничника Таджикистана ранили во время перестрелки на спорной территории границы с Кыргызстаном

Конфликт возник из-за того, что граждане Таджикистана взялись за уборку территории, которую Кыргызстан считает спорной.

Пограничника Таджикистана ранили во время перестрелки на спорной территории границы с Кыргызстаном
Ілюстративне фото
Фото: www.alphagroup.kz

Во время перестрелки на таджикско-киргизской границе в эти выходные был ранен пограничник Таджикистана. Об этом пишет "Радио Свобода".

Стрельба произошла неподалеку от спорного отрезка таджикско-киргизской границы. Представители Чоркухского района Таджикистана сообщили, что 19-летний рядовой Шухрат Курбонов был госпитализирован с огнестрельными ранениями после перестрелки утром 24 июля.

Власти утверждают, что обострение случилось после того, как жители районов Таджикистана начали убирать территорию возле границы, которая считается Кыргызстаном спорной.

Жители киргизского села вместе с властями начали противостоять таджикам и поставили под сомнение законность их действий. Стороны начали бросать друг в друга камни, затем началась перестрелка между пограничниками.

Чиновники киргизского региона Баткен подтвердили, что перестрелка началась после противостояния между жителями местных киргизских и таджикских сел.

Кыргызстан и Таджикистан заявили, что ведут переговоры.

Три недели назад один киргизский пограничник был убит, еще один ранен в подобной схватке.

Напомним, что в конце апреля между Кыргызстаном и Таджикистаном произошел пограничный конфликт с пострадавшими. Конфликт связан с попыткой таджиков установить камеры видеонаблюдения в районе водозабора "Главный" на границе. По данным местных жителей, власти Кыргызстана ранее установили такие же камеры со своей стороны, но выступили против их установки со стороны Таджикистана.

Таджикистан и Кыргызстан 1 мая договорились о прекращении огня и отводе войск.

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