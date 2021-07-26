Во Франции на фоне протестов приняли закон об обязательной COVID-вакцинации медиков

Парламент Франции утвердил законодательство, которое делает прививки от COVID-19 обязательными для медицинских работников и расширяет перечень учреждений, требующих так называемого медицинского пропуска.

Изменения приняли после массовых протестов против этих правил, передает Радио Свобода.

Закон, который предусматривает вакцинацию работников здравоохранения, дает им время до 15 сентября, чтобы вакцинироваться. Если они этого не сделают, их могут отстранить от работы. Изменения к медицинскому пропуску во Франции вступают в силу в августе, если их утвердит Конституционный суд.

Пропуски будут содержать сведения о вакцинации, об отрицательном тесте на коронавирус или о наличии антител. Его требуют для доступа в музеи, кинотеатры, бассейны и другие места, где собирается много людей.

Согласно новому законодательству, его также будет нужно показывать, чтобы зайти в рестораны, бары и для путешествий на поездах дальнего следования и самолетах.

Как и во многих других странах Европы, во Франции циркулирует более заразный штамм коронавируса дельта. Ежедневное количество заражений здесь выросло до 22 тысяч с четырех тысяч в начале июля. Число госпитализированных также растет.

Немного менее 50% из 67-миллионного населения Франции полностью вакцинированы.