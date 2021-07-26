Португалия открыла границы для украинцев

Об условиях въезда можно узнать из интерактивной карты на сайте МИД.

Португалия открывается с 26 июля для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета Европейского Союза.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС . Перед покупкой билетов проверяйте все условия въезда в страны на нашей интерактивной карте", - написал он в Twitter .

Требований к въезду Кулеба не уточнил.

Согласно информации на сайте, власти Португалии с 23 июля позволили временно въезжать гражданам Украины. Разрешение будет действовать до 8 августа, но решение могут пересмотреть в любой момент.

В то же время остаються в силе требование о предоставлении результатов ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до представления документа, или результата теста на антитела, сделанного не более чем за 48 часов до представления справки.

Также приехать в Португалию можно с любой целью путешественникам, которые имеют действительный европейский (издан в любой стране ЕС) "ковид-сертификат" (в бумажном или в электронном формате).

Также разрешен въезд украинцам на Мадейру и на Азорские острова.

Напомним, в июне Лиссабон усилил карантин из-за распространения штамма ковида "Дельта". Такое решение приняли только спустя два месяца после начала ослабления ограничений в Португалии.