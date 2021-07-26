Беларусь оценила материальный ущерб от Второй мировой войны в $500 млрд

Генеральная прокуратура Беларуси считает, что материальный ущерб, который был нанесен стране во время Второй мировой войны, составляют не менее $500 млрд.

Об этом сказал генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, пишет БелТА.

По его словам, "после изучения всех архивных материалов, в том числе Нюрнберга, можно сказать, что эта сумма составит не менее 500 миллиардов долларов в нынешних ценах".

"Конечно, это для нас, возможно, не совсем естественная оценка - определять ту боль, те страдания людей в каких-то эквивалентах, но это необходимо делать, чтобы в целом обозначить масштабы трагедии", - заявил Швед.

Весной 2021 года Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту геноцида населения страны в годы Второй мировой войны и послевоенный период. В понедельник, 26 июля, Швед встречался по этому поводу с Александром Лукашенко, который недавно заявлял, что немцы должны "еще сто лет вперед стоять на коленях перед белорусским народом и молиться".

Во время сегодняшней встречи Лукашенко заявил, что немцы и другие западные страны "как были нацистами, так они и остались, только формы совсем другие".