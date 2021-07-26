В Тунисе полиция захватила офис "Аль-Джазиры", журналистам приказали уехать из страны

По словам журналистов, правоохранители заставили их выключить телефоны и не позволили вернуться в здание, чтобы забрать вещи.

В Тунисе полиция взяла штурмом бюро СМИ "Аль-Джазира" и вывела из него весь персонал на фоне увольнения президентом Каисом Саидом премьер-министра.

По меньшей мере 20 вооруженных правоохранителей в штатском зашли в офис, при этом ордера у них не было, заявили на сайте Al Jazeera.

"Мы не получили предупредительного извещения о том, что наш офис выселят силами безопасности", - сообщил руководитель издания в Тунисе Лотфи Хаджи.

Силы безопасности заявили, что выполняли требование суда. Они сказали, что все журналисты медиа должны выехать из страны.

По словам журналистов, правоохранители заставили их выключить телефоны и не позволили вернуться в здание, чтобы забрать вещи. Офисную технику конфисковали.

Напомним, на фоне протестов президент Саид приостановил работу парламента и отправил в отставку премьер-министра Хичема Мечичи. Его оппоненты назвали это нападением на демократию, однако сторонники вышли праздновать это решение на улицу.