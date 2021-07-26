Зеленский лишил советников президента статуса госслужащих

Президент Владимир Зеленский утвердил новое положение о советнике президента Украины.

Указ №309 от 26 июля и соответствующее положение обнародованы на сайте главы государства.

Оно не сильно отличается от предыдущей редакции, которую в 2014 году утвердил президент Петр Порошенко.

Ключевыми изменениями является то, что советники теперь назначаются на должность и освобождается от должности Президентом Украины без предложения главы Администрации (Офиса) Президента и подчиняются непосредственно Президенту. Исключением является деятельность советников-уполномоченных, которые и в дальнейшем будут назначаться и увольняться по предложению руководителя Офиса президента.

Также из положения о советнике Президента исчезла норма о том, что постоянные советники являются государственными служащими.

Должность советника президента Украины принадлежит к должностям патронатной службы Президента. Основными задачами советника Президента Украины является разработка и внесение предложений по осуществлению полномочий главы государства в соответствующей сфере.

Согласно положению, советник президента анализирует политические, социально-экономические, другие процессы, происходящие в Украине и за ее пределами, осуществляет мониторинг информационного пространства и т.п., по результатам которого подает предложения по определению приоритетных направлений развития государства и возможных действий президента.

Согласно документу, утратившим силу признан Указ Президента Украины от 12 ноября 2014 г. №870 "О Советника Президента Украины".

Напомним, в июне президент Владимир Зеленский трансформировал институт уполномоченных президента. Вместо привычных уполномоченных теперь будут работать советники-уполномоченные главы государства.

По данным Комитета избирателей Украины на конец прошлого года, у главы ОП Андрея Ермака в пять раз больше советников, чем у Зеленского.