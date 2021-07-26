ZN.ua назвало кандидатов на должность посла США в Украине

Первый является послом США в Сербии, второй - послом в Узбекистане.

Кандидатами на должность посла США в Украине являются дипломаты Энтони Годфри и Дэниель Розенблюм. Первый является послом США в Сербии, а второй - послом в Узбекистане.

Посол США в Сербии Энтони Годфри
Фото: rs.usembassy.gov
Посол США в Сербии Энтони Годфри

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на собственные источники. Они утверждают, что Розенблюм имеет больше шансов переехать в Киев.

Розенблюм в 2014-2018 годах работал заместителем помощника госсекретаря в Бюро Госдепа по делам Южной и Центральной Азии. В его обязанности входило управление политикой США и дипломатическими отношениями с пятью государствами Центральной Азии - Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. В 2008-2014 годах был координатором содействия США Европе, Евразии и Центральной Азии.

Посол США в Узбекистане Дэниель Розенблюм
Фото: rs.usembassy.gov
Посол США в Узбекистане Дэниель Розенблюм

Годфри до своего назначения послом США в Сербии был заместителем посла Соединенных Штатов в РоSSии, а также работал в Бюро Госдепа по делам Ближнего Востока, где отвечал за Ирак.

Напомним, что должность американского посла в Украине вакантна с мая 2019 года, когда Дональд Трамп уволил Мари Йованович, которая позже свидетельствовала по делу об импичменте президента США.

В 2020 году Трамп предложил назначить послом в Украине генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона, но его кандидатуру так и не утвердили.

В 2021 году стало известно, что администрация Джо Байдена будет искать нового кандидата на должность посла в Украине вместо Дейтона, которого планировал назначить Трамп.

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