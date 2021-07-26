Адвокату-сообщнику заместителя главы Харьковского облсовета избрали меру пресечения

Он может выйти под залог в 713 700 гривен.

Адвокату-сообщнику заместителя главы Харьковского облсовета избрали меру пресечения
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

Адвокату-сообщнику заместителя главы Харьковского облсовета избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога. Мера будет действовать 60 дней - до 29 сентября, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Соответствующее решение 25 июля принял Высший антикоррупционный суд.

Адвоката вместе с чиновником разоблачили на вымогательстве и получении 1 млн 50 тыс. гривен неправомерной выгоды от директора коммунального предприятия за неувольнение его с занимаемой должности.

"Вместе с тем, суд определил подозреваемому залог в размере 713 700 гривен, в случае внесения которого на адвоката будет возложен ряд процессуальных обязанностей", - говорится в сообщении.

Напомним, что 22 июля правоохранители уличили «на горячем» заместителя главы Харьковского областного совета Андрея Малыша и его сообщника-адвоката после получения ими последней части взятки в размере 1,05 млн гривен.

Малыша арестовали до 20 сентября с альтернативой внесения залога в размере 4,75 млн гривен.

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