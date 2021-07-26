В зоне ООС в результате прицельного вражеского обстрела пострадали семеро военных

Вооруженные формирования Росии осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников в зоне боевых действий на Донбассе. Враг использовал запрещенное минскими соглашениями тяжелое артиллерийское вооружение, сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

"В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, одного - средней степени тяжести, пяти - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск наши защитники открыли ответный огонь.

Украинская сторона сообщила об обстреле представителям ОБСЕ .

Напомним, за прошедшие сутки, 25 июля, в районе проведения операции Объединенных сил роSSийские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. Еще трижды враг открывал огонь по состоянию на 7 утра 26 июля. В результате вражеских обстрелов один военный получил осколочные ранения, другой - боевую травму.