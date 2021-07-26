В Беларуси отпустили арестованных журналистов "Радио Свобода" и "Белсата"
Трое отбыли 10 дней ареста, еще двое - семь.
В Беларуси после 10-дневного ареста выпустили журналистов "Радио Свобода" Инессу Студинскую и Олега Груздиловича, а также Игоря Ильяша с "Белсата".
Об этом сообщила белорусская редакция "Радио Свобода".
Еще одного журналиста "Свободы" Олеся Дащинського и корреспондентку телеканала "Белсат" Анну Голету выпустили из СИЗО 23 июля после семидневного ареста.
Всех четырех задержали во время облавы на независимые СМИ, состоявшейся 16 июля. Силовики выломали двери в "Радио Свобода", после чего изъяли технику и задержали нескольких человек. В тот же день массовые обыски прошли в других представителей медиа и правозащитников.
Евросоюз и США отреагировали на события в Беларуси, призвав режим Александра Лукашенко соблюдать международные обязательства, уважать права человека и немедленно освободить всех задержанных.