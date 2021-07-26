После антиправительственных протестов президент Туниса объявил об отставке премьера

Президент Туниса Каис Саид отправил в отставку премьер-министра страны и заморозил деятельность парламента после массовых демонстраций из-за пандемии и экономической ситуации в стране.

Протестующие устроили празднование на улицах Туниса после объявления решения президента, передает AP.

Каис Саид также снял иммунитет из всех членов парламента и заявил, что в ближайшее время назначит нового премьер-министра, чтобы он "успокоил страну".

Президент применил специальное конституционное мероприятие, что позволит ему взять на себя исполнительную власть и заморозит парламент на неопределенный срок, пока нормальную работу институтов не удастся восстановить.

"Мы принимаем эти решения... до тех пор, пока социальный мир не вернется в Тунис и пока мы не спасем государство", - сказал Саид в телевизионном обращении после экстренного совещания по безопасности после общенациональных протестов.

Протесты приурочили к 64-й годовщине свержения монархии и создания Тунисской Республики, которая отмечается 25 июля.

Для сдерживания протестующих на улицы вывели значительные силы полиции, которые взяли под охрану главную улицу Туниса - проспект Бургиба, который десять лет назад стал центром жасминовой революции, приведшей к свержению режима президента Зин аль-Абидин бен Али.

В какой-то момент силовики применили слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, несколько человек задержаны. Столкновения произошли и в других городах: Набеул, Сус, Кайруан, Сфакс, Тозур.