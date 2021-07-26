Разумков выступил за создание комиссии для определения перечня олигархов
Чтобы избежать конфликта интересов, определять перечень олигархов должен не СНБО, а независимый орган.
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает целесообразным создание независимой комиссии при Национальном агентстве по предупреждению коррупции, которая будет определять перечень олигархов.
Об этом сообщает пресс-служба парламента.
По словам Разумкова, чтобы избежать конфликта интересов, не СНБО, а независимый орган должен определять перечень олигархов.
"На мой взгляд, это должна быть независимая комиссия, которая может действовать при НАПК. Я подавал соответствующие правки. Она формируется на конкурсной основе, является независимой, общественной, не требует дополнительных расходов на свою деятельность. Организационный процесс работы комиссии фактически будет обеспечиваться НАПК" , - сказал глава Рады в эфире канала "Украина 24".
Разумков отметил, что он поддерживает идею декларирования чиновниками встреч с представителями бизнеса, которая заложена в проект Закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (рег. №45599).
"Но и здесь все должно быть прозрачно. Чтобы никто не мог упрекнуть представителей власти, что прописали что-то под себя. Если мы запускаем такой механизм, то он должен действовать постоянно", - подчеркнул глава Верховной Рады.
Он также сообщил, что поданы 1 230 поправок ко второму чтению законопроекта об олигархах.
По мнению главы парламента, кроме указанного законопроекта, необходимо принять некоторые другие инициативы для урегулирования отношений между властью и бизнесом, в частности, о лоббировании и антитрастовом законодательстве, которое будет выполнять функцию борьбы с монополиями.
Напомним, что законопроект об олигархах уже прошел первое чтение.
Он предусматривает создание реестра олигархов по решению СНБО, ограничение их влияния на СМИ и предоставление "деклараций" о контактах с олигархами.
По действующей редакции законопроекта, олигархом является лицо, которое:
- участвует в политической жизни
- может влиять на средства массовой информации
- обладает монополией на одном из рынков Украины и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает монопольное положение;
- имеет активы на сумму более одного миллиона прожиточных минимумов (сейчас это 2,27 млрд грн).
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко насчитал в Раде до пяти потенциальных олигархов.