Заместитель Венедиктовой Мамедов уходит в отставку, - адвокаты

"Оставаться на должности без возможностей выполнения своих полномочий является неприемлемым".

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов подал в отставку. Он увольняется как из должности, так и из органов прокуратуры.

Об этом сообщили его адвокаты в понедельник, 26 июля.

"Руководство Офиса Генерального прокурора сознательно создало сложные условия работы и всячески блокирует выполнение Мамедовым своих должностных обязанностей, систематически осуществляя давление на него, полностью нивелирует основополагающие принципы независимости прокурора... Оставаться на должности без возможностей выполнения своих полномочий неприемлемо для нашего клиента. Именно поэтому Гюндуз Мамедов после 25 лет работы в органах прокуратуры принял решение об отставке", - говорится в сообщении.

Напомним, что Мамедов стал заместителем генерального прокурора в октябре 2019 года при предыдущем главе ведомства Руслане Рябошапке.

Перед тем он с 2016 года был прокурором Автономной Республики Крым.

В конце июня в Мамедова забрали руководство Департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, в начале июля - Тренинговым центром прокуроров и Департаментом ювенальной юстиции. Таким образом, он остался заместителем без полномочий.

На прошлой неделе адвокаты Мамедова сообщили, что на него завели также уголовное дело.