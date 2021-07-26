Шамана Габышева, который хотел "изгнать Путина", отправили на принудительное лечение
27 июля заканчивается шестимесячный срок содержания Габышева в психиатрическом стационаре.
Якутский городской суд направил шамана Александра Габышева, который собирался "изгнать" президента РоSSии Владимира Путина, на принудительное лечение.
Об этом "МБХ медиа" сообщил адвокат Габышева Алексей Прянишников.
"До вступления постановления в силу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил он.
Кроме того, суд вынес частное постановление в отношении адвоката Габышева - Ольги Тимофеевой за фразу "судилище <...> мне стыдно участвовать в таком процессе" и за то, что встала с опозданием при входе судьи в зал.
Обвинение просило направить Габышева на принудительное лечение в "специализированное психиатрическое заведение с интенсивным наблюдением". Адвокат связывает спешку с рассмотрением дела с тем, что 27 июля истекает шестимесячный срок содержания Габышева в психиатрическом стационаре.
Ранее кассационный суд отказал в удовлетворении жалобы якутского шамана Габышева о признании незаконной его госпитализацию в Якутский психдиспансер в феврале 2021 года.
В мае в удовлетворении аналогичного иска отказал и Якутский городской суд. Тогда суд не принял во внимание тот факт, что осмотр Габышева, по результатам которого был подготовлен оспариваемый вывод, был проведен с помощью видеозвонка через мессенджер Whatsapp, без идентификации личности Габышева и без записи процедуры осмотра.
Александр Габышев, который называет себя шаманом-воином, в марте 2019 года начал поход на Москву с целью "выгнать" президента Владимира Путина. 18 сентября его задержали на границе Бурятии и Иркутской области. После этого на Габышева завели дело за публичные призывы к экстремистской деятельности.
В прошлом году 12 мая силовики штурмовали дом шамана, а на следующий день под предлогом тестирования на коронавирус поместили его в диспансер. Все это произошло без соответствующего решения суда. После этого с Габышевым больше недели не было связи. Защита шамана подала иск о признании такой госпитализации незаконной.
В июле того же года Габышева выписали из диспансера. Освободить его удалось благодаря усилиям общественности и СМИ.