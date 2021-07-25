В Тунисе вспыхнули антиправительственные протесты

Демонстранты требовали роспуска парламента и досрочных выборов.

В Тунисе вспыхнули антиправительственные протесты
Фото: twitter.com/Molka_Chaari

В воскресенье, 25 июля, в нескольких городах Туниса вспыхнули бурные демонстрации. Как сообщает Associated Press, тысячи людей, несмотря на коронавирус и сильную жару, вышли на улицы столицы Туниса и других городов страны, требуя роспуска парламента и досрочных выборов.

Протесты приурочили к 64-й годовщине свержения монархии и создания Тунисской Республики, которая отмечается 25 июля.

Для сдерживания протестующих на улицы вывели значительные силы полиции, которые взяли под охрану главную улицу Туниса - проспект Бургиба, который десять лет назад стал центром жасминовой революции, приведшей к свержению режима президента Зин аль-Абидин бен Али.

Полиция также разместилась вокруг парламента.

В какой-то момент силовики применили слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, несколько человек задержаны. Столкновения произошли и в других городах: Набеул, Сус, Кайруан, Сфакс, Тозур.

?? Protestos eclodiram na Tun?sia. O povo pede a ren?ncia do governo por conta de uma grave crise econ?mica que atingiu n?veis insuport?veis com as restri??es impostas sob a narrativa da fraudemia. pic.twitter.com/XzR5J7EwjO

— Or Sassur (@OrSassur) July 25, 2021

Демонстранты штурмовали офис Партии возрождения, которая является доминирующей силой в местном парламенте. На видео из Туниса видно, как из здания партии валит дым. Нападавшие повредили компьютеры и другую технику внутри офиса, выбросили на улицу какие-то документы.

Партия осудила атаку, обвинив "преступные банды" из Туниса и из-за рубежа в попытке "посеять хаос и разрушения в ущерб демократическому процессу в Тунисе".

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