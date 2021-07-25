Трансиранская железная дорога и центр Мадрида попали в список ЮНЕСКО

Также в перечень добавили город в Китае и храм в Индии.

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в воскресенье, 25 июля, внес в список мирового наследия еще четыре объекта.

Об этом сообщается на сайте ЮНЕСКО.

В частности, в перечень попала Трансиранская железная дорога, которая соединяет Каспийское море с Персидским заливом.

Фото: Hossein Javadi

"Трансиранская железная дорога отличается своим масштабом и инженерными работами, необходимыми для преодоления крутых маршрутов и других препятствий. Строительство дороги требовало значительных горных работ в отдельных районах, в то время как пересеченная местность в других районах требовала строительства 174 крупных мостов, 186 малых мостов и 224 туннелей, в том числе 11 спиральных тоннелей", - говорится в объяснении к решению ЮНЕСКО.

Другим объектом стал китайский город Цюаньчжоу как мировой центр торговли эпохи династий Сун-Юань (X-XIV вв.), Когда он был известен как Зайтун.

Фото: Quanzhou Maritime Silk Road World heritage Nomination Center

Также в список мирового наследия попал храм Рамаппа в Индии, построенный в XIII веке.

Фото: ASI

Четвертым объектом стал культурный ландшафт, сформировавшийся вокруг бульвара Пасео-дель-Прадо и парка Буэн Ретиро в центре Мадрида.

Фото: Ayuntamiento de Madrid

"Объект воплощает в себе новую идею городского пространства и развития в период просвещенного абсолютизма XVIII века. Дома, посвященные искусству и науке, соседствуют со зданиями, посвященными промышленности, здравоохранению и исследованиям. В совокупности они демонстрируют стремление к утопическому обществу в период расцвета Испанской империи", - говорится в сообщении.

Напомним, что накануне в список ЮНЕСКО включили сразу пять культурных объектов, в том числе один транснациональный - "Большие курортные города Европы", куда вошли Баден-Баден, Спа, Карловы Вары, Марианские Лазне, Виши и другие известные европейские курорты .

21 июля из-за новой застройки ЮНЕСКО исключила из списка мирового наследия город Ливерпуль.

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