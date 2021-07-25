Фюрер РФ заявил, что роSSийский флот способен нанести "неотвратимый удар"

Заявление прозвучало через несколько недель после конфликта в Черном море

Путин заявил, что роSSийский флот способен нанести "неотвратимый удар"
Фото: kremlin.ru

Президент РоSSии Владимир Путин заявил, что военно-морские силы РФ способны нанести "неотвратимый удар".

Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Мы можем обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар", - сказал он в воскресенье, 25 июля, выступая на морском параде в Санкт-Петербурге, в котором приняли участие более 50 катеров, кораблей и подводных лодок.

Заявление Путина прозвучало через несколько недель после конфликта в Черном море, когда британский эсминец HMS Defender прошел у берегов Крыма. 23 июня РоSSия заявила, что открыла предупредительный огонь по курсу корабля, хотя сами британцы заявили, что расценили это как учебные стрельбы.

Позже стало известно, что проход эсминца у Крыма санкционировал лично премьер Великобритании Борис Джонсон.

Через неделю Путин сказал, что РоSSия могла бы потопить Defender и это не привело бы к новой мировой войне, потому что выиграть в РоSSии было бы невозможно.

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