Закрытие таких отделений - это лишь финансово-административный механизм, отметил главный санитарный врач.

В случае необходимости для восстановления ковидных отделений в украинских больницах нужно около недели.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил в интервью изданию “Апостроф”.

Он напомнил, что, учитывая спад заболеваемости коронавирусом, в части больниц были свернуты ковидные отделения. Этот процесс происходил еще в начале июня.

"Замечу, что больных не бросили на произвол судьбы. Пациенты, которые в то время еще находились на стационарном лечении, получили надлежащую медицинскую помощь", - сказал он.

Кузин отметил, что закрытие таких отделений - это лишь финансово-административный механизм. Там остались работать те же врачи, которые при необходимости смогут вернуться к лечению ковидных больных.

"Чтобы восстановить полноценное функционирование этих отделений, понадобится около недели. Все эти учреждения обеспечены достаточным количеством средств индивидуальной защиты и кислорода, которых хватит на осенний сезон", - подытожил главный санитарный врач.

Напомним, ранее Игорь Кузин предупредил, что из-за нового дельта-варианта коронавируса в Украине снова придется вводить локдауны.