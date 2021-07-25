Украинский военный получил сегодня ранение

В воскресенье, 25 июля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты ранили украинского военнослужащего.

Военный из состава Объединенных сил получил осколочное ранение.

Воину оперативно оказана первая медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья - средней тяжести.

"О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 июля в госпитале в Харькове умер военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрий Сивоконь. Боец попал в медучреждение в тяжелом состоянии на прошлой неделе после обстрела на Луганщине. С ним эвакуировали еще нескольких раненых.

19 июля в днепропетровской больнице умер военный, которого 15 июля ранили на Донбассе роSSийские наемники. Во время вражеского обстрела Александр Горбенко получил ожоги 80% тела.