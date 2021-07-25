Правительство определит, как ослабят карантин для вакцинированных украинцев

Главный государственный санитарный врач озвучил возможную опцию.

Правительство определит, как ослабят карантин для вакцинированных украинцев
Фото: uacrisis.org

Кабинет Министров Украины решит, будут ли и как “сертификаты вакцинации” использоваться для ослабления карантина для их владельцев.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил в интервью изданию “Апостроф”.

"Это все будет решаться соответствующим постановлением Кабинета Министров. Действительно, мы рассматриваем в будущем такую возможность. Речь идет об использовании "внутреннего" ковидного сертификата. Это электронный документ, который вы сможете сгенерировать в приложении "Действие", который подтверждает факт прививки против COVID-19 ", - отметил он.Среди таких опций, в частности, рассматривается возможность разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которых будут посещать привитые против COVID-19 клиенты. "И это поможет нам уменьшить нагрузку на экономику, не подвергая риску граждан", - добавил Кузин.

Напомним, ранее Игорь Кузин предупредил, что из-за нового дельта-варианта коронавируса в Украине снова придется вводить локдауны.

В приложении "Действие" появились первые COVID-сертификаты для вакцинированных. До конца июля Минцифры планирует запустить также сертификаты ПЦР-тестирования и для тех, кто переболел.

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