За сутки оккупанты 9 раз обстреляли украинские позиции
С утра воскресенья роSSийские наемники стреляли у Новозвановки.
В течение субботы, 24 июля, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
У населенных пунктов Новоалександровка и Золотое-4 враг применял противотанковые ракетные комплексы.
Вблизи Водяного, что у Донецка, противник вел огонь из минометов 120-го калибра.
Неподалеку от Южного и Широкино роSSийско-оккупационные войска обстреливали наши позиции из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Авдеевки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.
В направлении Новотошковского и Нью-Йорка вооруженные формирования РоSSийской Федерации применяли станковые противотанковые гранатометы.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
На обстрелы роSSийско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.
По состоянию на утро 25 июля зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Неподалеку от Новозвановки роSSийские наемники вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки в результате вражеского огня среди украинских защитников нет.
Напомним, военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрий Сивоконь умер в госпитале в Харькове. Боец попал в медучреждение в тяжелом состоянии на прошлой неделе после обстрела на Луганщине.