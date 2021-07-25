За сутки оккупанты 9 раз обстреляли украинские позиции

С утра воскресенья роSSийские наемники стреляли у Новозвановки.

В течение субботы, 24 июля, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

У населенных пунктов Новоалександровка и Золотое-4 враг применял противотанковые ракетные комплексы.

Вблизи Водяного, что у Донецка, противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

Неподалеку от Южного и Широкино роSSийско-оккупационные войска обстреливали наши позиции из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Авдеевки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

В направлении Новотошковского и Нью-Йорка вооруженные формирования РоSSийской Федерации применяли станковые противотанковые гранатометы.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

По состоянию на утро 25 июля зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Неподалеку от Новозвановки роSSийские наемники вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки в результате вражеского огня среди украинских защитников нет.

Напомним, военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрий Сивоконь умер в госпитале в Харькове. Боец попал в медучреждение в тяжелом состоянии на прошлой неделе после обстрела на Луганщине.