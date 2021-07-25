Национальная техническая группа экспертов позволила смешивание вакцин по четкому алгоритму, - Кузин

Сейчас рассматривается вопрос об оформлении соответствующего приказа и разработке детальных пошаговых инструкций.

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации, как главный совещательный орган МОЗ, рекомендовала разрешить так называемое "микширование (смешивание) вакцины", но при четком соблюдении определенных условий.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил в интервью изданию “Апостроф”.

"Речь идет о возможности введения второй дозы препарата Comirnaty/Pfizer-BioNTech после первой дозы м-РНК вакцины Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию таким же препаратом. Также, если у человека была тяжелая аллергическая реакция организма на первую дозу векторной вакцины от AstraZeneca, разрешается ввести вторую дозу Comirnaty по решению врача", - сказал он.

Соответствующее решение группы экспертов уже есть, поэтому сейчас рассматривается вопрос об оформлении соответствующего приказа и разработку детальных пошаговых инструкций в таких случаях, добавил Кузин.

Напомним, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан посоветовала не смешивать и не комбинировать вакцины от коронавируса разных производителей. Она назвала это "опасной тенденцией", поскольку сейчас очень мало данных о влиянии микширования препаратов на здоровье,

12 июля Таиланд объявил, что планирует разрешить соединять вакцины Sinovac и Astrazeneca, несмотря на то, что первая является инактивированной, а вторая - векторной.

Ранее страны рассматривали возможность смешивания между собой только мРНК вакцин – Moderna, Pfizer.