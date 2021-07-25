На Николаевщине завершились украинско-британские военные учения

В учениях приняли участие 2000 военнослужащих и более 300 единиц военной техники.

Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Завершились первые международные украинско-британские военные учения "Казацкая булава - 2021" (CossackMace 2021), которые проходили с 12 по 24 июля в Николаевской области.

Об этом говорится на FB-странице Сухопутных войск ВСУ.

12 дней под командованием украинского офицера вместе действовали подразделения отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, подразделение специального назначения Государственной пограничной службы Украины и стрелки 4-го батальона Королевского Шотландского полка Вооруженных Сил Великобритании при поддержке авиации Воздушных сил Великобритании и вертолетов армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины.

Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Около 2000 военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти стран-партнеров держали оборону, контратаковали, преодолевали водные преграды, осуществляли стремительные рейды и вели бой в урбанизированной местности.

"Во время занятий достигнута совместимость и согласованность действий многонационального подразделения. Украинские командиры отдавали приказы на английском языке подразделению шотландцев в соответствии со стандартами НАТО. Достигнута совместимость связи не только вертикально между штабами, но и горизонтально (между подразделениями до уровня взвода)", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Церемония закрытия состоялась в Широколановском межвидовом центре подготовки воинских частей и подразделений. В мероприятии приняли участие представители Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Литовской Республики и Королевства Швеция, оперативного командования «Восток» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, командир 4-го батальона Королевского Шотландского полка Вооружённых силы Великобритании, командиры операций UNIFIER и ORBITAL.

"Эти учения помогают украинским военным улучшить взаимодействие и совместимость с военными Великобритании и другими армиями НАТО и способствуют безопасности и стабильности в Европе", - отметил руководитель учений, начальник управления подготовки оперативного командования "Восток" полковник Владимир Кокорев.

Проведенные военные учения стали уникальными, ведь впервые за всю историю двусторонних отношений Украины и Великобритании британское подразделение в полном составе совершило перемещение боевой техники и техники обеспечения, отметили в ВСУ.