Более 161 тыс. противников "ковидных сертификатов" вышли на акции протеста во Франции

В Париже демонстрация переросла в столкновения с полицией.

В десятках городов Франции в субботу, 24 июля, состоялись новые акции протеста против расширенного применения санитарных пропусков и обязательной вакцинации.

Фото: twitter.com

Тысячи людей вышли на улицы в Марселе, Тулузе, Ницце. В Париже демонстрация переросла в столкновения с полицией, передает RFI.

"Противники широкого применения "санитарных сертификатов" вторую субботу подряд выходят на улицы французских городов. В минувшую субботу, по данным полиции, в демонстрациях приняли участие более 110 000 человек. Демонстрации прошли в Лилле, Марселе, Нанте, Безансоне, Страсбурге, Лионе. В Ницце участники шествия прошли от площади Массена до старого города", - говорится в сообщении.

Сегодня в Париже были заявлены сразу три протестные акции: на площади Бастилии, эспланаде Инвалидов и у метро Трокадеро, напротив Эйфелевой башни. Сообщается о столкновениях демонстрантов с полицией.

PARIS - La BRAVM attaqu?e par plusieurs manifestants. Une moto au sol. Gaz lacrymog?ne et projectiles.



Tensions en cours. #PasseSanitaire #manifs24juillet pic.twitter.com/wYdWv3GiUG — Cl?ment Lanot (@ClementLanot) July 24, 2021

Накануне акции в социальных сетях распространялись призывы выходить в белом. Также среди участников манифестаций заметно много людей в желтых жилетах. Демонстранты вышли с плакатами: "Свобода" и "Против санитарной диктатуры". Среди политиков протесты поддержали некоторые представители крайне правых и крайне левых сил.

По данным МВД Франции, в акциях протеста 24 июля приняли участие более 161 тыс. человек.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

12 июля президент Эммануэль Макрон объявил обязательную вакцинацию для всех сотрудников системы охраны здоровья, а также о том, что с 21 июля "санитарный сертификат", содержащий информацию о сделанной прививке или отрицательном ПЦР-тесте, станет обязательным для всех жителей страны старше 12 лет в качестве пропуска в "места культуры и развлечений". 23 июля соответствующий законопроект был одобрен в первом чтении Национальным собранием Франции.

Согласно социологическим опросам, 76% французов поддержали решение президента ввести обязательную вакцинацию для работников системы здравоохранения. По данным на 23 июля, первую дозу вакцины получили 58% населения Франции. Полный курс вакцинации прошли около 48% французов.

Ранее СМИ сообщали, что Франция смягчит некоторые антиковидные требования на фоне массовых протестов и погромов центров вакцинации.

За неделю уровень заболеваемости коронавирусом во Франции вырос на 125%. Правительство решило ужесточить ограничения, в частности запретить посещать кафе и другие общественные заведения невакцинированным лицам или людям без негативного ПЦР-теста максимум 48-часовой давности. В то же время стоимость тестов на ковид во Франции составила 49 евро, а бесплатно их сделать можно только через врача в случае выявления симптомов.