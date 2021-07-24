Временный поверенный в делах США назвал окончание войны против Украины "обязанностью РоSSии"

"Именно РоSSия является страной-агрессором, она начала эту войну. Это не конфликт, это, действительно, война".

Временный поверенный в делах США назвал окончание войны против Украины "обязанностью РоSSии"
Джордж Кент
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Обязанность РоSSии - закончить войну против Украины.

Об этом временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил в интервью Радио Свобода.

"Именно РоSSия является страной-агрессором, она начала эту войну. Это не конфликт, это, действительно, война. И обязанность закончить войну - это обязанность РоSSии, а не Украины. Это война в Украине, но не война Украины. И это была, действительно, полностью война РоSSии", - подчеркнул Джордж Кент.

По его словам, Вашингтон постоянно работает над тем, чтобы должным образом поддержать Украину в ее обороне против роSSийской агрессии.

Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после роSSийской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют РоSSию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что роSSийские "добровольцы".

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